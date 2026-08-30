Polemica sui 5 milioni in più per la giunta, Natale rilancia: “Chiederemo l’accesso agli atti”

Genova. “La struttura organizzativa ideata da Bucci oggi costa altri 5 milioni di euro ai cittadini liguri. Questo è un dato di fatto. Le falsità, quindi, non le diciamo noi: le dicono loro. Gli atti parlano chiaro. Chiederemo l’accesso agli atti per verificare, voce per voce, come vengono utilizzate le risorse indicate in quelle pagine”. Così il consigliere e segretario regionale del Pd Davide Natale rilancia sulla polemica aperta ieri sull’aumento di spesa per il personale della giunta.

Polemiche alle quali i capigruppo di maggioranza hanno risposto bollando le accuse come “bugie” e spiegando che i 5 milioni in più decisi con decreto dirigenziale dello scorso 24 agosto servono non per le “segreterie politiche” ma per gli aumenti contrattuali di tutti i dipendenti regionali. Il Pd parlava invece di “moltiplicazione di poltrone” e “nuove figure inutili per l’azione amministrativa, rispetto alle quali la Corte dei conti ha sollevato seri interrogativi”

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