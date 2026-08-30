Problema cardiaco a bordo della Msc Europa, 12enne americano soccorso dalla Capitaneria

La motovedetta della Capitaneria di porto Cp 865 è uscita in mare per raggiungere la nave da crociera Msc Europa, in avvicinamento alla Spezia, dove a bordo si trova un ragazzo americano di 12 anni che ha avuto un problema cardiaco.

Il giovane è stato stabilizzato dal medico di bordo. La nave era partita da Genova e, proprio in considerazione delle condizioni del ragazzo, ha indirizzato la prua verso la Spezia per consentire il trasferimento a terra.

La Cp 865 raggiungerà la Msc Europa per prendere a bordo il dodicenne, i genitori e il medico della nave. Il gruppo sarà quindi trasferito alla Spezia e accompagnato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti e le cure necessarie.

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