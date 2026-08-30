Provincia, vertenza sui differenziali stipendiali 2024: il Tribunale accoglie il ricorso dei lavoratori. Usb: “Ora serve una nuova regolamentazione”

Si chiude con la sentenza del Tribunale del Lavoro della Spezia e con la rinuncia dell’Ente a ricorrere in appello la vertenza sui differenziali stipendiali relativi all’annualità 2024 della contrattazione decentrata della Provincia. Il ricorso, presentato da un gruppo di lavoratori e sostenuto da Usb, è stato accolto dal giudice, che ha riconosciuto l’illegittimità della suddivisione delle graduatorie per settori interni dell’area di inquadramento.

La sentenza ha accertato il diritto dei ricorrenti a essere utilmente collocati nella graduatoria per l’assegnazione dei differenziali stipendiali per il 2024, disponendo la disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto con quanto stabilito dal contratto nazionale. Secondo quanto riportato nella sentenza, infatti, l’amministrazione non avrebbe potuto utilizzare i settori interni dell’area di inquadramento per la ripartizione dei differenziali, anche se tale criterio era stato oggetto di intese con le parti sociali.

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