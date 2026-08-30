Sampdoria, Gartenmann: “È importante restare positivi, io sto bene e ho fame di giocare”

Genova. Stefan Gartenmann parla un ottimo italiano e mostra già di avere la personalità per affrontare il dopo – partita nonostante la sconfitta della Sampdoria contro la Juve Stabia.

Il difensore centrale commenta dopo l’esordio in casa: “Questo stadio non è un qualsiasi stadio, non è difficile trovare la motivazione per vincere, ma non abbiamo vinto. Il calcio è semplice sono piccoli dettagli a fare la differenza e i gol escono da due occasioni senza il 100% di concentrazione. La Serie B non è facile e quando non siamo al 100% sui 90 minuti non possiamo vincere. Secondo me Marassi deve essere la nostra casa e dobbiamo vincere quasi tutte le partite qui”.

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