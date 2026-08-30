‘Santa’: la cantante Levante ha affasciato il pubblico, successo strepitoso l

“Bellissime sonorità, grande energia e partecipazione di pubblico per una serata davvero piacevole. Bravissima”. E’ il commento di Massimo Mantelli che ieri sera, assieme a centinaia di persone, ha condiviso all’arena Bindi di Santa Margherita, il successo della cantante Levante, all’anagrafe Claudia Lagona. L’artista è compositrice di canzoni, colonne sonore di film, attrice e scrittrice. Ieri ha incantato il pubblico proponendo brani come “Sei tu, Sono blu, Malìa, Maimai, Niente da dire, Dell’amore il fallimento. Applausi prolungati e convinti a Levante e alla sua bravissima orchestra.















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