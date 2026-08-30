Savona, Sarpero: “Il gruppo ha risposto alle mie incazzature. Tenuto testa ad una delle squadre più forti”

Un pareggio contro una tosta Cairese e un bilancio positivo insieme ad alcuni aspetti su cui lavorare. Questo il riassunto del “Sarpero-pensiero” della prestazione del suo Savona nella prima partita ufficiale della stagione. Il tecnico biancoblù plaude l’atteggiamento della sua squadra che trova in crescita. Sul mercato passa la palla al direttore sportivo Barone, senza però nascondere la volontà di inserire altri fuoriquota in una rosa che, come dice lui stesso, “più è al completo più può divertirsi”.

Mister, un 1-1 contro la Cairese. Il Savona a tratti ha fatto una buona partita, in altri momenti invece ti abbiamo sentito particolarmente arrabbiato per alcune scelte sbagliate in avanti e alcune letture difensive non giuste

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