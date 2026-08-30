“Scendi che ti picchio”, autista Amt minacciato a Principe perché non passava il bus

Genova. “Scendi che ti picchio”. È quanto si sarebbe sentito dire sabato un autista Amt al capolinea di via Fanti d’Italia, aggredito verbalmente da un uomo fuori di sé perché, a suo dire, il 7 non passava da troppo tempo. A riportare l’episodio, confermato anche dalla Questura, è Roberto Piccardo, sindacalista della Fna Ugl.

Il conducente era in servizio sulla linea 36, intorno alle sei del pomeriggio. L’uomo, un 47enne di nazionalità ecuadoriana visibilmente ubriaco, è salito sul bus e ha iniziato a sbattere i pugni sul vetro che protegge il posto di guida. A quel punto l’autista ha chiamato il 112.

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