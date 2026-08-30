Tigullio: addio al caffè da un euro, quanto pesa oggi la pausa al bar

Per anni prendere un caffè al bar ha significato spendere un euro: una cifra semplice, quasi scontata, diventata parte della quotidianità. Negli ultimi anni, però, girando per i locali di Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, Rapallo e in generale del Tigullio qualcosa è cambiato e oggi non ci si stupisce più di trovare la classica tazzina a un prezzo superiore, fino ad arrivare in alcuni casi anche a 2 euro. Un aumento che, un po’ alla volta, è entrato nelle nostre abitudini, ma quanto è cambiato davvero il prezzo del caffè negli ultimi anni?

A dare una risposta è una ricerca realizzata dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) di Assoutenti, che ha analizzato l’andamento dei prezzi del caffè al bar in Italia. In provincia di Genova il costo medio di una tazzina è passato da 1,02 euro nel 2021 a 1,22 euro oggi, con un aumento del 19,6%.

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