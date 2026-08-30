Torna il festival MutaMenti fra musica e valorizzazione del territorio

Saranno 19 gli appuntamenti del festival “MutaMenti. Spazi fluidi di un jazz senza frontiere”, il progetto curato dall’Istituto Valorizzazione Castelli che unisce la grande musica al patrimonio culturale del territorio, sotto la direzione artistica di Max De Aloe. L’esordio sarà domenica 6 settembre nel giardino dell’ex Convento degli Agostiniani a Fivizzano, dove sarà protagonista il Trio BraZuka. Due musicisti brasiliani, Kal dos Santos e Toni Julio, e un musicista congolese, Donat Munzila, fonderanno le tradizioni dei loro Paesi d’origine in un incontro musicale contagioso tra samba, bossa nova e ritmi afro-caraibici.

Lunedì 7 settembre il festival si sposterà l’Hub Culturale ValerioValeri a Mulazzo con la voce e l’oud della musicista tunisina Sarra Douik e il contrabbasso del vicentino Christian Guidolin, pronti a intrecciare melodie mediterranee e sensibilità jazz. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’archivio museo Malaspina. Martedì 8 settembre MutaMenti e Musica sulle Apuane si incontreranno a Bagnone, all’interno del Teatro Quartieri, che ospiterà il concerto del trio Le Scat Noir – formato da Natalia Abbascià (voce e violino), Ginevra Benedetti (voce) e Sara Tinti (voce e pianoforte). Il trio proporrà un caleidoscopio di suoni fatto di composizioni originali e raffinati arrangiamenti di brani jazz, swing, popolari, di musica antica e cantautorato.

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