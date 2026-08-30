Turati: “Vittoria che meritavamo, ma c’è tanto margine. Dal mercato speriamo di aggiungere 2-3 elementi che spostino gli equilibri”

“Per il risultato siamo sicuramente contenti, in primis per aver dato gioia alla gente di Spezia, ma anche perché questi ragazzi lo meritano per l’impegno messo oggi. Sappiamo che dobbiamo migliorare tanto tanto, mettere dentro qualcosa di più sia fisicamente, sia per conoscenze”. Parla così Marco Turati dopo il successo sul Campobasso, il primo del campionato dello Spezia. Un 1-0 che ha visto una crescita della squadra, meritato sul campo. “Noi abbiamo l’obbligo di mettere dentro di più, perché quando abbiamo avuto l’opportunità di lavorare nei minimi dettagli abbiamo fatto molto bene, come in coppa, ma quando usciamo dal piano gara non siamo ancora quella squadra che sa gestire. Siamo molto giovani, tanti ragazzi sono alla prima esperienza tra i pro, ma serve capire maggiormente i dettagli che in ogni partita cambiano”, dice in conferenza.

Una prima in campionato dopo l’esordio in Coppa in casa, che ha regalato un palcoscenico da brividi: “Il Picco è la nota migliore di questa serata. Il pubblico è stato magnifico. Ho fatto già un anno in B qui, uno in A ma condizionato dal Covid e senza pubblico. Oggi la cornice è stata emozionante, non solo per me ma per tutta la squadra e lo staff. Ci hanno spinto e sostenuto, facendo sì che negli ultimi minuti di sofferenza la squadra rimanesse concentrata. Penso inoltre che la mia squadra se sarà brava a mettere sempre il cuore oltre l’ostacolo, dimostrando alla gente di avere anima, indipendentemente dal risultato finale ci apprezzeranno tantissimo e vogliamo dargli soddisfazioni”. Poi sul rigore, una spiegazione di quanto accaduto: “Abbiamo chiesto il Var per un ipotetico cartellino rosso. Abbiamo un piccolo tablet in panchina che era molto in ritardo, ma i miei calciatori mi avevano chiesto se si potesse spendere la card. Non avevo avuto l’opportunità di vederlo prima”.

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