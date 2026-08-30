Turismo: agli ospiti spiace tornare a casa; controesodo a rilento

La temperatura che sta mettendo giudizio, l’aria tersa, un mare che invita ad immergersi e la voglia di apprezzare per una sera ancora la gastronomia ligure. Le previsioni indicavano una giornata da bollino rosso per via del controesodo nell’ultima domenica di agosto. I dati relativi alla nostra autostrada A-12 dicono cose differenti. Alle 15.30 il traffico intenso era limitato tra Genova Est e l’immissione nella A-7. Due ore dopo la coda si era allungata: da Nervi all’innesto con la A-7. Come se i turisti volessero prolungare il più possibile la permanenza. Probabilmente il traffico aumenterà dopo il tramonto; quando, dopo avere comprato troffie e pesto, si imboccherà la strada del ritorno a casa; anche in vista della riapertura delle scuole.

Un bilancio è prematuro, ma la Riviera non può certo lamentarsi dell’attuale stagione. Sul minore traffico autostradale può certo influire l’aumento del costo del carburante, ma in maniera non significativa; tenuto anche conto che i lavori sulla linea Milano-Genova scoraggiano anche l’uso del treno. La stagione comunque non è finita e4 le presenze più incisive sembrano essere quelle degli stranieri.

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