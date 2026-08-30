Turismo, in Liguria il 15,7% delle imprese artigiane lavora per la domanda turistica

La Liguria è la prima regione del Nord-Ovest per incidenza delle imprese artigiane operanti nei settori interessati dalla domanda turistica. Alla fine del primo trimestre 2026 la quota raggiunge il 15,7% del totale delle imprese artigiane, davanti a Lombardia (14,7%), Valle d’Aosta (14%) e Piemonte (13,8%). È quanto emerge dai dati diffusi da Confartigianato, che evidenziano il peso crescente dell’artigianato nel turismo e l’interesse per produzioni locali, botteghe e identità dei territori.

“Parliamo di attività che vanno dalle lavorazioni artistiche alle produzioni alimentari, passando per i servizi alla persona – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Un potenziale proprio della nostra regione, che, chi sceglie di venire in Liguria, può ammirare e assaporare dalla costa all’entroterra. A noi istituzioni il compito di continuare a valorizzarlo, con la collaborazione del sistema economico e associativo, con strumenti finanziari sempre più mirati, che possano soddisfare da un lato le esigenze delle imprese e, dall’altro, migliorare l’offerta turistica”.

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