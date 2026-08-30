Una lettrice: “Debeduse senza luce nelle strade comunali e nella via principale da quasi tre anni”

“Buongiorno,

purtroppo a Debeduse, comune di Calice al Cornoviglio, nonostante le promesse e assicurazioni da parte dell’amministrazione comunale, siamo ancora senza luce nelle strade comunali e nella via principale da quasi tre anni.

In questo periodo c’è una famiglia belga, nipoti di emigrati del posto e ci chiedono quando ridaranno la luce. Oltretutto la signora è affetta da invalidità.

Idem per una famiglia tedesca che da poco ha comprato una casa.

Per non contare le poche persone rimaste, quasi tutte anziane.

Stiamo ovviando singolarmente installando a nostre spese dei pannelli solari per illuminare le zone di passaggio.

Grazie”.

Paola Cecchi

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