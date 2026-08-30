Villa Rezzola e Podere Lovara protagonisti spezzini delle “Giornate del Panorama” del Fai

Domenica 6 settembre appuntamento con la tredicesima edizione della Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza per invitare il pubblico a conoscere e osservare i tanti e multiformi panorami italiani. “Un’iniziativa che assume oggi un significato ancora più importante: in un tempo caratterizzato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici e da trasformazioni spesso irreversibili provocate dall’azione dell’uomo – si legge in una nota del FAI -, imparare a ‘leggere’ il paesaggio permette di comprenderne le fragilità e riconoscere il valore della sua tutela. Fermarsi a guardare con attenzione e consapevolezza ciò che ci circonda diventa dunque un gesto di responsabilità verso il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che appartiene a tutti e che proprio per questo tutti hanno il compito di proteggere”.

La Giornata del Panorama riguarderà anche tre siti liguri, due dei quali nello Spezzino: Villa Rezzola e Podere Case Lovara; completa la proposta l’abbazia di San Fruttuoso di Camoglie (Ge). Vediamo qui di seguito il programma dettagliato:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com