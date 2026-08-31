Al Camec l’ultima settimana di “5 Musei in un Castello”

Si chiude al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia il programma estivo di “5 Musei in un Castello”, il progetto dei Servizi Culturali del Comune della Spezia rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. L’ultima settimana, in programma dal 7 all’11 settembre, sarà dedicata ai linguaggi dell’arte moderna e contemporanea, attraverso attività creative e sperimentazioni ispirate ad alcuni dei protagonisti e dei movimenti più significativi del Novecento e dell’arte contemporanea. I bambini si confronteranno con i quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto, il Futurismo e l’aeropittura, la street art attraverso Keith Haring e Andrea Bianconi, fino alle diverse rappresentazioni del paesaggio e al Surrealismo di Lam e Magritte. I laboratori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Il costo è di 50 euro per l’intera settimana o 12 euro per la singola giornata. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: CAMeC, tel. 0187 727530, email didattica@camec.sp.it.

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