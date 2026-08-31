Al via il nuovo anno accademico dell’Unitre comprensoriale ingauna: iscrizioni dal 21 settembre, lezioni al via dal 12 ottobre

Albenga. È tutto pronto per il nuovo anno accademico 2026-2027 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale ormai profondamente radicata nel territorio e capace, da 36 anni, di offrire occasioni di formazione, incontro, confronto e socialità a cittadini di tutte le età.

Le iscrizioni al nuovo anno accademico prenderanno il via il 21 settembre, mentre le lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 12 ottobre. La cerimonia di apertura dell’anno accademico si svolgerà invece venerdì 9 ottobre: al mattino è prevista la messa di apertura nella chiesa di Santa Maria in Fontibus, officiata da Monsignor Giorgio Brancaleoni. Nel pomeriggio si terrà l’assemblea annuale dell’Unitre, a cui seguirà la presentazione dei corsi e del programma delle conferenze del giovedì.

» leggi tutto su www.ivg.it