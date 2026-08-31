Alassio, Campo Sole: conclusa l’edizione 2026 con oltre 250 bambini coinvolti tra luglio e agosto

Alassio. Con la fine di agosto si è conclusa con l’edizione 2026 del Campo Sole, il servizio estivo promosso dal Comune di Alassio per offrire ai bambini un’esperienza di socialità, gioco e attività all’aria aperta e alle famiglie un supporto concreto durante i mesi di luglio e agosto, in cui le esigenze lavorative di molte di esse raggiungono il picco.

Anche quest’anno il servizio ha registrato numeri importanti, con un investimento superiore ai 330 mila euro, in netto incremento rispetto allo scorso anno in cui era stato di circa 250 mila, per un servizio che, inizialmente programmato per accogliere 100 bambini sulla base delle proiezioni del 2025, è stato ampliato fino a 150 posti. Nell’ambito del servizio sono stati accolti 145 bambini nel mese di luglio e 115 nel mese di agosto, per un totale di 260 iscrizioni, con la presenza complessiva di 12 bambini con certificazione ai sensi della Legge 104.

» leggi tutto su www.ivg.it