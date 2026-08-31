Amt, il centrodestra a Tursi: “Salis fa solo propaganda”. E dalla Regione: “Già anticipati 73 milioni”

Genova. I 2 milioni in più annunciati dalla sindaca Salis per tamponare i tagli al servizio invernale di Amt sono “una gigantesca operazione di propaganda politica, volta a mascherare la palese incapacità che contraddistingue questa amministrazione”. È questa l’accusa lanciata dai capigruppo del centrodestra in Consiglio comunale a poche ore dalla “fumata bianca” arrivata dall’incontro a Palazzo Tursi, mentre la maggioranza in Regione respinge le accuse di ostruzionismo della prima cittadina che ha parlato di “farsa” e “atteggiamento istituzionale inaccettabile”.

I capigruppo in Comune: “I 2 milioni basteranno? Il taglio delle corse resta inaccettabile”

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