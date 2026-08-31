Bandinelli all’Empoli, Mateju aspetta la B, Hristov riflette. Di Serio, o si monetizza o resta

Sarà un ultimo giorno di mercato da vero tour de force per Guido Angelozzi e Gianluca Longo. La squadra mercato dello Spezia arriva al gong con ancora diversi nodi da sciogliere, tanto in entrata quanto in uscita, e con la consapevolezza che per completare il lavoro sarà necessario prima di tutto liberare spazio in rosa. Il primo obiettivo è la definizione dell’operazione che dovrebbe portare Matteo Della Morte a vestire la maglia spezzina. Roberto Insigne resta un’alternativa concreta e ancora viva, ma non è l’unico tassello che Angelozzi dovrà cercare di aggiungere alla rosa di Marco Turati. Lo Spezia andrà infatti alla ricerca anche di un altro esterno mancino, con Ismael Achik della Salernitana che resta il preferito, e soprattutto di una punta. Quest’ultimo sarebbe la ciliegina sulla torta che il direttore vuole regalare al tecnico. Per riuscire a chiudere ciò che manca in entrata, però, sarà necessario sfoltire una rosa che conta ancora diversi giocatori non rientrati nei piani del club fin dall’inizio della sessione. E proprio sul fronte delle uscite, le prossime ore saranno decisive.

Il primo, in ordine temporale, a lasciare lo Spezia sarà Filippo Bandinelli, che oggi ha vissuto il suo ultimo giorno da spezzino. Il centrocampista toscano ripartirà dall’Empoli, che dovrebbe rilevarlo a costo zero dalle Aquile. Al giocatore è stato riconosciuto un piccolo incentivo all’esodo, un accordo che consentirà al club di liberarsi anche del quasi milione e mezzo lordo di stipendio del calciatore. Bandinelli, però, sarà soltanto il primo di una lista più lunga di giocatori che Angelozzi proverà a cedere nella giornata di domani. Tra questi c’è Manolo Adamo, seguito da Benevento, Carrarese, Catanzaro e dallo stesso Avellino. La sua eventuale partenza potrebbe essere un’operazione completamente svincolata dall’arrivo di Insigne alla Spezia. Anche per l’esterno napoletano, comunque, la cessione dovrebbe essere ormai una questione di prassi, seppure con la formula del prestito con opzione di acquisto. A ruota dovrebbe partire anche Edoardo Soleri, all’interno dell’operazione che dovrebbe portare Della Morte in maglia aquilotta. Come l’esterno ventiseienne, anche Soleri prolungherà il proprio contratto con lo Spezia fino al giugno 2028, per poi trasferirsi al Vicenza con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club veneto. Tre operazioni ormai definite, che dovrebbero concretizzarsi già nelle prime ore dell’ultimo giorno di mercato. Una volta completate, Angelozzi potrà concentrarsi sul resto degli esuberi e sulle situazioni ancora da definire.

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