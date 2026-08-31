Cairo, rubano le offerte in chiesa: denunciati dai Carabinieri. Rintracciata la donna che ha investito le vigilesse

Savona. Otto persone arrestate, 26 denunciate, 929 identificate e 481 veicoli controllati: una settimana, quella tra il 24 e il 30 agosto, di duro lavoro per il Comando provinciale dei Carabinieri di Savona.

A Cairo i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 30enne nigeriano, residente in Valbormida, per guida in stato di ebbrezza e fuga: dopo aver provocato un incidente stradale, con ferimento degli occupanti dell’altra autovettura, è scappato senza prestare i dovuti soccorsi.

Sempre gli uomini della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte hanno indagato, per due giorni di fila, un 42enne ed un 44enne valbormidesi, nel primo caso per furto aggravato e nel secondo ricettazione; nella prima circostanza i due sono stati indagati per il furto del denaro contenuto nelle cassette delle offerte di una chiesa locale, mentre il giorno successivo sono stati colti a bordo di uno scooter, risultato esser stato rubato qualche giorno prima a Savona.

E ancora, la donna 57enne che ha investito due vigilesse della Polizia locale di Cairo in corso Verdese è stata rintracciata e le sono stati imputati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, fuga ed omissione di soccorso.

Nel resto della provincia, a seguito di un controllo della circolazione stradale i Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale, hanno fermato uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ultraquarantenni valbormidesi, che sono stati entrambi deferiti in stato di libertà in quanto il primo è stato colto alla guida del motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, mentre il secondo era in possesso di circa 5 grammi di cocaina, detenuta ai fini di spaccio.

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