Campo solare “Giocaestate” di Boissano: si conclude un’estate di gioco, amicizia e divertimento

Boissano. Ultimo giorno dell’edizione 2026 del campo solare del Comune di Boissano, un appuntamento estivo “atteso e fondamentale per il supporto alle famiglie, che anche quest’anno ha accompagnato bambini e ragazzi durante le settimane estive con un ricco programma di attività, giochi, sport e momenti di socializzazione”.

“Il campo solare rappresenta da anni un importante servizio rivolto alle famiglie di Boissano, offrendo ai bambini un’opportunità di crescita e socializzazione in un ambiente sicuro e stimolante e, al tempo stesso, supportando le famiglie durante il periodo estivo. L’offerta di servizi quest’anno si è arricchita con le giornate di balneazione presso i Bagni Lampara di Loano, che hanno accolto i partecipanti regalando loro giornate all’insegna del mare, del divertimento e della spensieratezza, concludendo nel migliore dei modi un’esperienza”.

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