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Croce Bianca Genovese, il 21 settembre prende il via il corso autunnale soccorritori

Croce Bianca Genovese, il 21 settembre prende il via il corso autunnale soccorritori

Generico agosto 2026

Genova. Prenderà il via lunedì 21 settembre il corso autunnale per aspiranti soccorritori volontari della Croce Bianca Genovese.

Il percorso formativo – che prevede appuntamenti al lunedì e al giovedì, sempre dalle 20:30 alle 22:30 – si terrà presso il centro formazione della pubblica assistenza della Foce, in Piazza Palermo 7r canc., e verterà sulle principali tematiche del soccorso sanitario tra cui rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, tecniche di disostruzione, gestione dei traumi e delle emorragie massive, utilizzo dei principali presìdi presenti sulle ambulanze. Si concluderà verso l’inizio del mese di dicembre.

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