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Economia

Finale Ligure, nuova area per la pesca al porticciolo di Capo San Donato grazie al contributo Feampa

Finale Ligure, nuova area per la pesca al porticciolo di Capo San Donato grazie al contributo Feampa

Finale Porto Capo San Donato

Finale Ligure. Il porticciolo di Capo San Donato avrà una nuova e più funzionale area dedicata agli operatori della pesca. Il Comune di Finale Ligure è infatti tra i tre Comuni liguri beneficiari del contributo regionale previsto nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale, finalizzato alla risistemazione e al miglioramento degli spazi destinati agli operatori della pesca, si è classificato al secondo posto nella graduatoria regionale, ottenendo un finanziamento di 442.605,45 euro, a fronte di una richiesta di 450 mila euro.

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