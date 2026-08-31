Finale Ligure, nuova area per la pesca al porticciolo di Capo San Donato grazie al contributo Feampa

Finale Ligure. Il porticciolo di Capo San Donato avrà una nuova e più funzionale area dedicata agli operatori della pesca. Il Comune di Finale Ligure è infatti tra i tre Comuni liguri beneficiari del contributo regionale previsto nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale, finalizzato alla risistemazione e al miglioramento degli spazi destinati agli operatori della pesca, si è classificato al secondo posto nella graduatoria regionale, ottenendo un finanziamento di 442.605,45 euro, a fronte di una richiesta di 450 mila euro.

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