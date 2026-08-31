Giornate Fai del Panorama 2026: Ranzi protagonista tra paesaggio, storia e cultura

Pietra Ligure. Domenica 6 settembre l’evento nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano fa tappa a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, per un viaggio tra scorci mozzafiato, storia e tradizioni: un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e fare esperienza di bellezza.

Il fascino suggestivo del paesaggio punteggiato di uliveti secolari, muretti a secco, vigne antiche e minuscoli borghi, la macchia mediterranea che profuma di resina e salsedine e l’autenticità delle tradizioni locali si incontrano a Ranzi per la tredicesima edizione della Giornata FAI del Panorama, dedicata a promuovere e diffondere la conoscenza dei paesaggi italiani.

» leggi tutto su www.ivg.it