Il santostefanese Casini direttore di organizzazione al Giro della Toscana e al GP Città di Peccioli

Marco Casini, direttore di corsa professionista residente a Santo Stefano Magra, assume il ruolo di direttore di organizzazione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini e del Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini, gare di ciclismo professionistico toscane – siamo in Valdera – organizzate dalla società U.S. Pecciolese e quest’anno in programma rispettivamente mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. Il nuovo ruolo di Sabato arriva dopo diversi anni in cui ha ricoperto la carica di vice direttore di entrambe le manifestazioni sportive. “Ringrazio la U.c. Pecciolese nella persona del presidente Luca Di Sandro per la fiducia riposta nei miei confronti. Devo dire che la società mi ha messo a disposizione tutti i suoi collaboratori e non solo. Con me in queste due gare di ciclismo professionistico collaborano due direttori di corsa professionisti, Massimo Pisani e Francesco Carlucci; insieme quest’anno abbiamo già collaborato nel Giro di Sardegna e alla Coppi e Bartali”. La presentazione delle due gare si terrà venerdì 4 settembre alle 18, presso il Palazzo senza Tempo di Peccioli. Ospite d’onore Pavel Sergeeivic’ Tonkov, vincitore del Giro d’Italia 1996.

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