Lavori sulla Genova-Pisa-Grosseto-Roma, modifiche alla circolazione ferroviaria

Nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 settembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Grosseto-Roma subirà alcune modifiche per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello. Trenitalia informa che, in relazione a questi interventi, i treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia saranno deviati via Firenze Campo Marte-Roma, con soppressione delle fermate da Livorno a Civitavecchia; e i treni Frecciargento Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni, con impatti anche nei giorni 4, 7, 11 e 14 settembre.

“I treni Intercity delle tratte Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Salerno-Torino Porta Nuova – si legge ancora nel comunicato di Trenitalia – subiranno cancellazioni parziali e/o modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune fermate intermedie. Alcuni treni Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale subiranno modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune di fermate intermedie. Previsto servizio bus per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte. Alcuni Intercity Notte subiranno modifiche anche nella giornata di venerdì”.

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