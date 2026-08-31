Lerici, un laboratorio creativo in piazza chiude l’edizione zero di “Holistica – Arte, Scienza e Spiritualità

Sabato 5 settembre appuntamento di chiusura per l’edizione zero di Holistica – Arte, Scienza e Spiritualità, festival promosso dal Comune di Lerici. In programma – alle ore 19, in piazza Garibaldi – un laboratorio creativo aperto a tutta la comunità. “Un tappeto di lana colorata prenderà forma seguendo il ritmo della musica dal vivo e i movimenti delle persone presenti – si legge in una nota – . Ogni passo contribuirà a trasformare la materia e a dare vita a una ‘Opera Condivisa’, costruita attraverso la partecipazione e la creatività della comunità. Non servirà essere ballerini o artisti. L’invito è rivolto a tutti: bambini, giovani, adulti e famiglie potranno entrare nel cerchio, lasciarsi guidare dalla musica e contribuire liberamente alla creazione”. Partecipazione libera e gratuita. “Non venire a guardare. Vieni a creare”, il messaggio scelto dagli organizzatori per invitare la cittadinanza a partecipare.

“Abbiamo scelto di chiudere questa prima edizione di Holistica con un’esperienza che rappresenta pienamente lo spirito con cui è nato il festival – commenta l’assessore alla Cultura Lisa Saisi -. L’arte non sarà qualcosa da osservare, ma qualcosa costruire insieme. È un modo per portare la cultura negli spazi della città e, soprattutto, per creare un’occasione di incontro e partecipazione aperta a tutti. Dopo gli appuntamenti che hanno affrontato il rapporto tra arte, scienza e dimensione interiore, questa serata ci permette di sperimentare direttamente la forza della creatività condivisa”.

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