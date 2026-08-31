Lettera: “Grazie alla Geriatria del San Bartolomeo per la competenza e la disponibilità dimostrate verso nostra madre”

Gentile Redazione, attraverso le vostre pagine desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento al reparto di Geriatria dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove nostra madre Idelma Lombardi, spezzina di 91 anni, è stata recentemente ricoverata per una decina di giorni per una patologia urologica.

Siamo i suoi figli, Fausto e Lorella D’Imporzano, e vogliamo testimoniare la professionalità, l’attenzione e soprattutto l’umanità che abbiamo riscontrato durante il periodo di ricovero.

Quando una persona anziana deve affrontare una degenza, accanto alle cure sono particolarmente importanti la disponibilità, la pazienza e la sensibilità di chi ogni giorno le sta vicino. Tutto questo nostra madre lo ha trovato nel reparto di Geriatria del San Bartolomeo.

Per questo desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare al primario, dottor Roberto Campigli, e a tutto il personale medico, infermieristico e assistenziale del reparto, per la competenza e la disponibilità dimostrate nei confronti di nostra madre e per l’attenzione riservata anche a noi familiari.

Fausto e Lorella D’Imporzano

(figli di Idelma Lombardi)

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