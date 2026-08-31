Ligure sopravvissuto a un terremoto e a una valanga in Nepal: “Non dimentichiamoci dell’Himalaya tra 15 giorni”

Liguria. Il 25 aprile del 2015 un terremoto di magnitudo 7.8 ha provocato la morte di almeno 8000 persone e messo in ginocchio una vasta area del Nepal himalayano, al confine con il Tibet. A quel disastro era sopravvissuto Nanni Pizzorni, 64 anni, di Recco.

Pizzorni al tempo si trovava, con una spedizione di torrentisti italiani appartenenti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, a Langtang, villaggio a 3400 metri nella valle parallela a quella devastata in questi giorni dall’alluvione lampo nella quale risulta disperso il rapallese Marco Ratto.

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