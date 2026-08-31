Piazzale Kennedy, residenti esasperati. Crovara presenta un’interpellanza: “Di notte è diventato invivibile”

Schiamazzi e urla fino all’alba, bottiglie abbandonate, sporcizia e episodi di ubriachezza e violenza. È la situazione denunciata da mesi dai residenti della zona di Piazzale Kennedy e del quadrilatero compreso tra Viale Italia, Via XXV Aprile e Via San Cipriano. A raccogliere le loro segnalazioni è la consigliera di opposizione di Italia Viva Gabriella Crovara, che ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco e agli assessori competenti per chiedere interventi sulla sicurezza, il decoro e la gestione delle attività commerciali della zona.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, la situazione si ripeterebbe soprattutto nelle ore notturne, con rumori e schiamazzi che renderebbero difficile il riposo degli abitanti. A questo si aggiungerebbe il degrado lasciato ogni mattina, con rifiuti e bottiglie lungo le strade e sotto i portici di Viale Italia, nonostante le segnalazioni già effettuate dai cittadini. “Non è più tollerabile chiedere ai residenti di sopportare questa situazione”, sottolinea Crovara, che nell’interpellanza chiede di conoscere quanti controlli siano stati effettuati negli ultimi mesi durante la notte e quali interventi siano stati messi in campo per contrastare il degrado.

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