Ponzano superiore, torna la Festa de L’Unità. Per la serata inaugurale un dibattito sulla Pontremolese

Festa de L’Unità a Ponzano superiore, all’impianto sportivo “Emilio Beatini”, nelle serate dal 4 al 6 settembre. Venerdì 4 alle 21.30 si terrà il dibattito “Ferrovia Pontremolese: quale futuro?”, con interventi di Paola Sisti, sindaca di S. Stefano, Carola Baruzzo, consigliera regionale Pd, e Valentina Ghio, deputata Dem e membro della commissione Trasporti della Camera. Ristorante aperto tutte le sere.
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