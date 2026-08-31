Rapallo: “Il caldo ha sciolto la pista da sci in plastica, idea non prioritaria”

La pista da sci artificiale sul prato di Rapallo, che aveva fatto parlare anche la stampa nazionale, sembra ormai essere finita definitivamente fuori pista.
Dopo l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Andrea Carannante, infatti, l’Amministrazione sembra aver fatto marcia indietro rispetto al progetto che aveva suscitato non poche perplessità.
«È curioso – commenta Carannante – che sia bastata un’interrogazione per far sciogliere, prima ancora della neve, l’idea della pista da sci. Evidentemente il progetto aveva bisogno soltanto di una bella discesa… ma quella dell’Amministrazione».
Il consigliere rincara la dose: «Mentre si pensava a portare lo sci su un prato a Rapallo, quando piove i cittadini devono continuare a fare i conti con fiumi e allagamenti nelle strade del centro. Forse hanno semplicemente sbagliato disciplina: a Rapallo più che lo skipass serve la canoa».
«La cosa positiva – conclude Carannante – è che almeno questa volta un’interrogazione sembra essere servita a riportare l’Amministrazione con i piedi per terra. Perché prima di immaginare piste da sci, forse sarebbe opportuno occuparsi di una cosa molto più semplice: fare in modo che quando piove le strade di Rapallo restino strade e non diventino percorsi di rafting».
Insomma, dopo la pista da sci vista mare, Rapallo sembra aver scelto una nuova vocazione sportiva.
Lo sci è rimandato. Per la canoa, invece, basta aspettare la prossima pioggia.