Rapallo: Leonilda Cussotto, importante incarico nello Zonta Club

La notizia, in realtà già pubblicata da Levante News lo scorso 25 luglio, è annunciata con orgoglio dal sito dello Zonta Club Tigullio-Golfo Paradiso. La dottoressa Leonilda Cussotto, moglie di Amedeo Solimano, è da sempre impegnata nel sociale, ad esempio come presidente della Consulta del Volontariato o per avere aderito all’iniziativa del dottor Salvatore Alongi per distribuire le eccedenze di vitto alle famiglie disagiate. Recentemente è stata nominata Chair del Fundraising Development Committee della Zonta Foundation for Women per il biennio 2026–2028. Leonilda Cussotto, persona che non ama apparire, è un’ottima organizzatrice e si impegna sempre al massimo, mettendo la sua preparazione e disponibilità al servizio degli altri in ogni iniziativa che intraprende.

Di seguito il testo pubblicato dallo Zoanta Club Tigullio-Golfo paradiso: “La nostra socia Leonilda Cussotto, è stata nominata Chair del Fundraising Development Committee della Zonta Foundation for Women per il biennio 2026–2028.