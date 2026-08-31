Restauro di Palazzo Ducale, polemica sull’incarico a Renzo Piano: “Appropriazione del lavoro di Spalla”

Genova. Si accende la polemica sul progetto di restauro di Palazzo Ducale che sarà firmato dall’archistar genovese Renzo Piano in occasione del suo 90esimo compleanno, ricorrenza che darà luogo anche a una grande mostra per ripercorrere la sua carriera. Il progetto, che vale oltre 5 milioni, è stato oggetto di un incontro la settimana scorsa tra la sindaca Salis, il presidente Bucci e il ministro Giuli, e si fonda sulla riapertura del Loggiato eliminando la tamponatura installata nel 2004 e rivedendo l’attuale assetto espositivo (in origine temporaneo) dell’Appartamento del Doge

“Tutto questo clamore mediatico attorno all’archistar, presentato quasi come una figura salvifica, ci sembra veramente fuori luogo dal momento che in realtà a rendere tutto questo possibile è stata la battaglia legale dell’architetto Giovanni Spalla“, accusa in una nota la Rete genovese dei comitati, ricordando che è stato lui a battersi “per ben 32 anni” per la liberazione di quegli spazi e che la riapertura potrà avvenire proprio perché la causa contro Comune e Fondazione Palazzo Ducale si è “conclusa positivamente”.

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