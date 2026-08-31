Sampdoria, lesione al crociato per Viti: salterà gran parte della stagione

Era nell’aria, oggi è arrivato anche il comunicato stampa della Sampdoria. Gli esami hanno confermato la lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro per Mattia Viti, infortunatosi contro la Juve Stabia. Il difensore salterà gran parte della stagione e rientrerà verso la fine del campionato, se l’operazione e il percorso riabilitativo dovessero procedere perfettamente.

La Sampdoria si starebbe muovendo sul mercato per sostituire Viti e sembra aver chiuso l’accordo per l’arrivo di Filippo Delli Carri dal Monza.

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