Santo Stefano, Mondini: “Il Comune ricordi i sacrifici e le scelte degli internati militari italiani”

Il consigliere comunale santostefanese Luciano Mondini rende nota la presentazione di una mozione attraverso la quale chiede a Palazzo civico che, in occasione della Giornata nazionale in memoria degli internati militari italiani (20 settembre), “presso la piazza del nostro Comune già intitolata agli IMI vengano ricordati i sacrifici e le scelte degli Internati Militari Italiani IMI, perché il loro esempio rimanga vivo anche nelle giovani generazioni”, si legge nel documento redatto dall’esponente di Italia Viva, il quale nello stesso rammenta che nel 2025 il Comune “ha deciso di intitolare una piazza agli IMI; commemorare gli IMI in occasione della giornata nazionele del 20 settembre”.

“La data del 20 settembre ha un forte valore storico: nel 1943, proprio in quel giorno, Adolf Hitler ordinò di cambiare lo status dei soldati italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre – scrive Mondini nelle premesse della mozione -. Invece di riconoscerli come prigionieri di guerra, li classificò arbitrariamente come ‘internati militari’ per negare loro le tutele della Convenzione di Ginevra e sfruttarli come forza lavoro coatta nelle fabbriche e nei campi del Terzo Reich. La giornata onora il sacrificio e la ‘Resistenza senza armi’ di circa 650.000 militari italiani che rifiutarono di collaborare con il nazifascismo e con la Repubblica Sociale Italiana”. In un successivo passaggio il consigliere segnala che “non è stato stabilito ufficialmente il numero degli IMI deceduti durante la prigionia”, ma che “gli studi in proposito stimano cifre che oscillano tra 37 000 e 50 000”.

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