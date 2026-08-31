Savona, tutta l’emozione di Santiago Sogno: “Voglio godermi questa stagione come se fosse l’ultima”

Il primo Savona dell’anno pareggia 1-1 contro la Cairese in una sfida di alta Eccellenza, tra le più prestigiose della competizione anche se per adesso è solo Coppa Italia. Nel post partita Santiago Sogno ha commentato la gara e le prime settimane da nuovo giocatore biancoblù.

Sulla sfida di ieri: “È stata una bellissima partita, davanti a una bella cornice di pubblico. Non vedevo l’ora di scendere in campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo a buon punto. Dobbiamo continuare a lavorare insieme ma sono soddisfatto, penso che anche il pubblico si sia divertito”.

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