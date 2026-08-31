Sicurezza sui sentieri: 113mila euro per la nuova segnaletica e una jeep per il Soccorso alpino

Ammonta a 113mila euro la somma impegnata dal Parco Nazionale delle Cinque Terre a favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Le risorse serviranno a finanziare due interventi per la sicurezza nel territorio dell’area protetta: la fornitura e la posa in opera di pali segnaletici identificativi dei punti d’emergenza lungo i sentieri e l’acquisto di un nuovo mezzo fuoristrada.

Per la segnaletica sui tracciati sono destinati 53mila euro, suddivisi tra il sentiero Corniglia-Pianca-Volastra-Manarola con 16mila euro, la “Beccara” tra Manarola e Riomaggiore con 5mila euro, la tratta Punta Mesco verso Levanto e Colla di Gritta con 20mila euro e i collegamenti nella zona di Fossola, Monesteroli e Campiglia con 12mila euro.

I restanti 60mila euro coprono l’acquisto dell’automezzo attrezzato con i presidi tecnici e sanitari per i soccorsi, che verrà posizionato nel Comune di Vernazza”.

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