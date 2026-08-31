Spezia-Vado profuma di storia: nel 1919 fu l’ultima partita giocata in Piazza d’Armi

E’ una partita che sa di calcio in maglie di lana Spezia-Vado, che mercoledì sera torna a giocarsi in città dopo oltre settant’anni per la Coppa Italia di serie C. La primissima sfida risale addirittura al 23 novembre del 1919 ed è a suo modo una sfida storica. Si tratta infatti dell’ultima giocata dagli aquilotti sul campo di Piazza d’Armi che rappresentò il primo terreno di gioco per quei giovanotti che seguivano la nuova moda inglese del football. Lo stadio “Alberto Picco” sarebbe infatti stato inaugurato il 7 dicembre successivo con uno Spezia-Sport Club Genova “dinnanzi ad un folto pubblico tra cui portavano nota graziosa alcune gentili signore e signorine” avrebbe notato il quotidiano Il Tirreno del giorno successivo.

Quello Spezia-Vado, prima giornata del campionato di Promozione Ligure, si svolse dentro il gesso bianco che conteneva il rettangolo di gioco, inscritto sul grande spazio “gentilmente offerto dalle autorità militari”. Regia Marina e Regio Esercito infatti si guardavano attraverso quell’area vuota tra l’arsenale marittimo e il magazzino materiali di artiglieria. Oggi si direbbe uno spazio polivalente, utilizzato per gli esercizi ginnici dei coscritti come per gli spettacoli viaggianti – tra cui l’approdo del circo di Buffalo Bill nel 1904 – e per le sfide sportive tra marinai. Infine dal giovane Spezia Foot Ball Club per le partite casalinghe dal 1912 al 1919 appunto.

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