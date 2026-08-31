Stalle Aperte torna a Rocchetta: escursione sul monte Cornoviglio

Torna domenica 6 settembre a Rocchetta di Vara “Stalle Aperte”, l’iniziativa giunta alla 16ª edizione e dedicata alla scoperta della montagna ligure attraverso l’alpinismo lento. Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Rocchetta di Vara, la giornata unirà escursionismo, cultura e valorizzazione dei prodotti tipici dell’Alta Val di Vara. Il ritrovo è fissato alle 9 al Passo dei Casoni di Suvero, da dove partirà un percorso di circa 8 chilometri, accessibile e accompagnato da esperti. La camminata raggiungerà la vetta del monte Cornoviglio, a 1.162 metri di quota, offrendo ampi panorami sull’Alta Via delle Cinque Terre, Palmaria, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara, il monte Gottero e i territori tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

La giornata sarà arricchita dalla presenza della Pro Loco e delle aziende agrituristiche Trattoria dei Cacciatori, DI.LA.JE e Cuccaro Club, che proporranno prodotti e specialità della tradizione montana, dalla colazione con latte e buccellato alla ligure fino alla polenta e alla merenda. Alla manifestazione collaborano Mangia Trekking, Antichi Sentieri Liguri e la Pro Loco di Rocchetta di Vara. È consigliato un abbigliamento adeguato e l’utilizzo di calzature da trekking. La prenotazione è consigliata entro le 14 del 5 settembre. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco 347 8128318; Comune di Rocchetta di Vara 0187 8688752, interno 2; Mangia Trekking (Nadia) 339 2058652.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com