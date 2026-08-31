Stallo nello scambio Insigne-Adamo: si decide al fotofinish. La pista Della Morte non è tramontata

Si cercherà di sbrogliare la matassa già questa sera, o al più tardi nella giornata di domani, a poche ore dal gong del mercato. Sono infatti ancora in corso le valutazioni dello Spezia sulle corsie offensive, dove resta in piedi l’operazione che potrebbe portare in maglia bianca Roberto Insigne e, contestualmente, Manolo Adamo all’Avellino. Una trattativa emersa nella serata di sabato, proprio mentre lo Spezia era impegnato in campo contro il Campobasso. Il punto di partenza è l’esigenza dell’Avellino, che ha Insigne in uscita e contemporaneamente è alla ricerca di un esterno. Da qui è nata l’idea, tutt’altro che semplice, di imbastire uno scambio tra i due calciatori. Un’operazione che ha però come principale ostacolo quello degli ingaggi, considerando le cifre importanti che riguardano entrambi.

Adamo, che oltre all’Avellino è seguito anche da Carrarese, Catanzaro e Benevento, ha aperto alla possibilità di tornare in Campania, dove ha già giocato in passato. L’esterno ha trovato un principio di accordo anche grazie al lavoro dell’agente Sandro Martone, che cura i suoi interessi e, allo stesso tempo, quelli di Roberto Insigne. Positivo anche il confronto tra lo stesso Insigne e lo Spezia, con il calciatore che ha a sua volta aperto alla possibilità di trasferirsi in Liguria. Ma è proprio l’equilibrio economico dell’operazione a impedire, al momento, la fumata bianca. Lo Spezia non può infatti permettersi di spingersi troppo oltre quelli che sono i limiti salariali imposti dalla Lega, anche se nel corso del mercato il club di via Melara ha già fatto ricorso a diverse eccezioni per alcuni dei giocatori arrivati in rosa. Insigne sarebbe destinato a rientrare proprio in una di queste situazioni, ma la quadra sulle cifre non è ancora stata trovata. Le valutazioni proseguono e, nel frattempo, sul tavolo di Guido Angelozzi restano anche le alternative per completare il reparto offensivo. Non Ismael Achik, che rappresenta la priorità per la corsia di sinistra, a prescindere dall’arrivo o meno di Insigne, la cui alternativa resta Matteo Della Morte.

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