Visite guidate e non solo: appena fuori confine torna “La Terra dei 100 Castelli”

Castelli, fortezze, torri e dimore storiche protagonisti di un programma che unisce visite guidate, itinerari, ciclovie, degustazioni, esperienze outdoor e musica: alle porte una nuova edizione de “La Terra dei 100 Castellli”, iniziativa promossa dall’Istituto Valorizzazione Castelli con l’importante contributo della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, in programma dal 17 al 20 settembre in più comuni della provincia di Massa-Carrara. La manifestazione, che coinvolge una rete sempre più ampia di Comuni, proprietari privati, Pro Loco, associazioni, operatori turistici e realtà culturali, è stata presentata stamani nel corso di una conferenza stampa. “La Terra dei 100 Castelli sta diventando veramente un appuntamento importante che può far parlare della nostra terra non solo in ambiente regionale e nazionale, ma anche internazionale. Il coinvolgimento del territorio è pressoché totale e il fatto che pubblico e privato lavorino insieme è il risultato più grande che ci portiamo a casa”, ha detto Emanuele Bertocchi, presidente dell’Istituto Valorizzazione Castelli. “In questa provincia, forse più che in altre, abbiamo trovato un terreno fertile per far sì che il turismo e anche la parte legata alla cultura, possa trovare veramente un punto di forza per promuoversi anche all’estero, perché é fondamentale che questo territorio bellissimo sia conosciuto anche dagli stranieri – le parole di Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana nord-ovest – Quindi noi ci siamo, continueremo a stare a fianco di tutti gli altri soggetti che vogliono mostrare le potenzialità del territorio, che sono tante, e non tutte ancora espresse, al mercato internazionale”. Un ruolo centrale è affidato alla cooperativa Sigeric, che contribuisce alla costruzione di itinerari, visite ed esperienze, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio in un’offerta turistica organizzata e fruibile. “Ringraziamo l’istituto Valorizzazione Castelli che ha permesso di dare una continuità a un progetto di questo tipo, una vera e propria rete. Noi semplicemente abbiamo preso quello che il territorio aveva già fatto, quello che gli enti, i privati, i proprietari di dimore storiche avevano già fatto, l’abbiamo messo a sistema e abbiamo creato un percorso turistico – ha affermato Pierangelo Caponi, presidente di Sigeric – La terra dei 100 castelli vuole essere questo: un insieme di visite guidate, aperture di castelli sia di proprietà pubblica che di proprietà private, possibili grazie alla collaborazione tra i privati, i nobili, i non nobili, i proprietari, che fanno parte anche di altri importanti reti, quindi una collaborazione tra soggetti di un certo livello”. Alla presentazione hanno preso parte anche Giorgia Garau, assessora del Comune di Massa; Clara Cavellini vice sindaco del Comune di Pontremoli; Donatella Berti, assessora del Comune di Montignoso; Gisella Costa, consigliera delegata del Comune di Licciana Nardi.

Il programma coinvolgerà numerose località, dalla Fortezza della Brunella e dal Castello di Pallerone ai castelli di Bagnone, Castiglione del Terziere, Pontebosio, Bastia, Monti e Lusuolo, dalla Fortezza della Verrucola alla Torre di Mulazzo. A Pontremoli sarà protagonista il Castello del Piagnaro, sede del Museo delle Statue Stele Lunigianesi; sulla costa apriranno il Castello di Moneta e la Torre di Castruccio, mentre a Montignoso sarà visitabile il Castello Aghinolfi. A Massa, gli appuntamenti legati al Museo Gigi Guadagnucci si svolgeranno a Villa della Rinchiostra.

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