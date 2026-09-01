A Le Grazie mostre e poesia nel Convento degli Olivetani

Arte, poesia e illustrazione si incontrano al Convento degli Olivetani a Le Grazie, dove l’associazione “Il Volo dell’Arte”, con il patrocinio del Comune di Porto Venere, propone una serie di iniziative culturali ed espositive. L’inaugurazione è in programma venerdì 4 settembre alle 18.30.

Il percorso espositivo si sviluppa negli spazi interni dell’ex convento. Nella Sala del Refettorio sarà allestita “Sognando i Maestri”, mostra dedicata a grandi interpreti della storia dell’arte, attraverso l’approfondimento di aspetti e curiosità legati alle loro opere e alle loro figure.

Nella Sala del Mare sarà invece presentato il Calendario 2027, realizzato a partire dai testi vincitori del XIII Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”, accompagnati dalle illustrazioni degli artisti del gruppo. Lo stesso spazio ospiterà anche una collettiva di pittura.

Le mostre saranno aperte al pubblico da sabato 5 a martedì 8 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

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