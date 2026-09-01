Affitti, la Spezia sfida la frenata: prezzi ancora in salita

Altro che frenata. Mentre il mercato italiano degli affitti ad agosto registra un calo dell’1,7%, alla Spezia i canoni continuano a salire. La città chiude il mese con un incremento dell’1,3% rispetto a luglio, secondo l’indice dei prezzi delle locazioni elaborato dall’Ufficio Studi di Idealista. Un dato che colloca il capoluogo spezzino al secondo posto in Liguria per crescita mensile, alle spalle soltanto di Genova, salita dell’1,8%. La fotografia regionale racconta dunque un mercato ancora in movimento: la Liguria è una delle poche regioni italiane con il segno più, +0,6% ad agosto, per un prezzo medio di 12 euro al metro quadrato. E dentro questo quadro La Spezia continua a mostrare una particolare vivacità, con una crescita che supera quella regionale.

La situazione è invece opposta negli altri due capoluoghi liguri: Savona registra una diminuzione dell’1,9%, mentre Imperia arretra dello 0,5%. La Spezia, al contrario, mantiene la traiettoria di crescita che caratterizza da tempo il mercato immobiliare cittadino, sospinto dalla domanda abitativa ma anche dalle dinamiche legate alla forte attrattività turistica del territorio. Il dato va letto anche alla luce delle caratteristiche del mercato spezzino, dove la disponibilità di abitazioni per la locazione residenziale si intreccia con quella destinata agli affitti temporanei e turistici. Non a caso idealista ha recentemente aggiornato la metodologia del proprio indice, escludendo dal calcolo gli affitti stagionali e vacanzieri per cercare di fotografare in modo più preciso il mercato residenziale ordinario.

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