Calciomercato Genoa, Norton Cuffy all’Hull City

Genova. Sembrava che Brooke Norton-Cuffy fosse destinato al Venezia in questa ultima giornata di calciomercato, ma il giovane esterno inglese torna invece in patria. Come ha annunciato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, si accaserà all’Hull City in Premier League. Per il Genoa 14 milioni in cassa e un sostituto dallo stesso Hull City: Cody Drameh per 4,5 milioni”.

Si dovrebbe concludere invece con una vendita al Parma la lunga estate attorno a Roberto Scaglione: il talentuoso 2010 dovrebbe accasarsi al Parma, che ha investito, secondo Gianluca Dimarzio lacifra dovrebbe essere 3 milioni di euro di parte fissa più 2 per eventuali bonus per il 16enne e il 15% sulla futura vendita del cartellino.

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