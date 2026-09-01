Calciomercato Sampdoria, il bilancio finale: Delli Carri l’ultimo arrivo del mercato

Genova. Filippo Delli Carri (classe 1999) è l’ultimo innesto per la Sampdoria per questo calciomercato estivo. Niente colpo in attacco, dunque. A meno che la società non guardi al mercato degli svincolati.
Il difensore centrale, adattabile anche sull’esterno, arriva dal Monza a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto (a una condizione specifica) o diritto di opzione fino al 30 giugno 2027. Cresciuto calcisticamente nel Pescara, Delli Carri completa il proprio percorso di formazione nella Juventus, con la quale disputa il campionato Primavera prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti con Rieti e Juventus Under 23. In bianconero colleziona complessivamente 35 presenze e conquista la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2019/20.