Capo Maimone, l’aerosoccorritore di Luni che ha salvato Sasha disperso in mare per otto ore

Ha 37 anni ed è originario di Santo Stefano di Camastra, provincia di Messina, il capo di seconda classe Antonino Maimone, l’aerosoccorritore marittimo della Guardia Costiera di Luni protagonista dello spettacolare salvataggio dello scorso 29 agosto, nelle acque antistanti Bogliasco, di un giovane bagnante che da otto ore risultava disperso in mare.

In Guardia Costiera dal 2011 e da quattro anni aerosoccorritore marittimo in servizio presso alla base aeromobili di Sarzana, Maimone è parte dell’equipaggio dell’elicottero Nemo che si è alzato in volo in quella giornata di mare agitato per raggiungere la costa genovese. Per ore hanno scrutato le onde insieme ai colleghi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri nella speranza di trovare un segno di Sasha, un ragazzo di 24 anni arrivato dall’Ucraina un anno fa per fuggire alla guerra. Recuperato con il verricello e portato al San Martino per accertamenti, ha potuto sfogarsi in un commovente abbraccio con la mamma, la sorella e i familiari. Il suo salvataggio è un vero e proprio miracolo e una testimonianza della tenacia dei soccorritori. “Un grazie speciale a tutti i soccorritori che hanno trascorso un’intera giornata per le ricerche”, ha detto il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino.

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