Cassata risolve il suo contratto, si accorderà con una nuova squadra da svincolato

Alla fine sceglie la strada del divorzio, Francesco Cassata, che in questi minuti ha firmato la risoluzione contrattuale con lo Spezia. Il santerenzino, che speravo in un reintegro in rosa in queste ultime ore di mercato, ha capito di non avere più margini per proseguire la sua avventura alla Spezia e entra così in regime di svincolo a poche ore dalla fine della sessione, che gli permetterà di trovare squadra senza fretta anche nei prossimi giorni. Cassata, dopo un primo tentennamento nell’incontro avuto con Guido Angelozzi nella prima settimana di luglio, aveva accettato la proposta presentata dal direttore, che ha però ritenuto troppo tardiva la risposta del centrocampista. Da lì la decisione di escluderlo dai piani del club, fino alla risoluzione di questi minuti.

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