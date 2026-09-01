Centri antiviolenza, Invernizzi (Fdi): “Oltre 125mila euro per potenziare servizi e assistenza alle donne”

Savona. “Oltre 152mila euro per rafforzare la rete dei Centri Antiviolenza liguri, migliorare i servizi offerti e garantire una maggiore accessibilità anche alle persone con disabilità. Un intervento concreto che conferma l’attenzione delle istituzioni verso le donne vittime di violenza e verso le realtà che ogni giorno lavorano al loro fianco”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.
Il decreto regionale dispone infatti il riparto di 152.083,51 euro tra gli undici Centri Antiviolenza accreditati della Liguria. Le risorse, inizialmente destinate all’istituzione di nuovi centri e rimaste disponibili dopo la chiusura dell’avviso pubblico senza richieste di contributo, vengono così interamente reinvestite per aumentare l’offerta e potenziare le strutture già operative.