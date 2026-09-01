Conferite a tre soci dell’Anmi di Savona le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Savona. Ci sono anche tre soci del gruppo Anmi di Savona tra i cittadini ai quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (con Dpr del 2 giugno 2026, pubblicato successivamente in Gazzetta Ufficiale) ha conferito le Onorificenze dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”.

Le onorificenze vengono assegnate a cittadini meritevoli e sono destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”

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